Моуринью одним жестом остановил расистские возгласы фанов Ромы – видео мощного поступка

Во время матча 28-го тура Серии А между командами Ромы и Сампдории хорошим поступком отличился тренер хозяев Жозе Моуринью. Португалец вступился за своего друга, прекратив расистскую травлю болельщиков.

В воскресенье, 2 апреля, в чемпионате Италии состоялся поединок, в котором Рома принимала Сампдорию. На 52-й минуте матча, когда счет на табло был 0:0, вторую желтую карточку получил защитник гостей Джейсон Мурильо, пишет 24 Канал.

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Моуринью поддержал друга

Тренер Сампдории Деян Станкович начал возмущаться решением судьи, вызвав недовольство фанатов "орлов". Они начали выкрикивать расистские кричалки в адрес сербского тренера.

Такие действия болельщиков не понравились Жозе Моуринью. Португальский специалист вышел из технической зоны и жестом попросил трибуны замолчать. Фаны Ромы послушались своего кумира и прекратили оскорбительные возгласы. За это "Особенный" поблагодарил болельщиков.

Видео поступка Жозе Моуринью

После поединка португалец прокомментировал свои действия.

Я сделал это для большого человека и большого друга. У него есть дети и семья. Наши фанаты великолепны, но моих друзей это не должно касаться,

– сказал Моуринью.

Отметим, что Деян Станкович в качестве футболиста выступал под руководством Жозе Моуринью в миланском Интере. С тех пор их связывают дружеские отношения.