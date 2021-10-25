Тренер мужской сборной Украины по биатлону рассказал о готовности команды к новому сезону

Мужская сборная Украины по биатлону продолжает подготовку к началу нового сезона. Недавно закончился сбор команды в австрийском Рамзау.

Подготовка к новому сезону

На сборах в Австрии была команда в составе Дмитрия Подручного, Артема Примы, Руслана Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко и Богдана Цымбала и Тарас Лесюка.

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Там команда находилась до 24 октября. После чего отправится в Украину на несколько дней. Последний сбор биатлонисты проведут в Норвегии.

Главный тренер мужской сборной Юрай Санитра отметил, что представители команды "А" показали хорошие результаты на чемпионате Украины в Чернигове.

"Мы в хорошем настроении переезжали на сбор в австрийский Рамзау – здесь начинается заключительный этап подготовки к старту сезона. У нас есть все условия, очень хорошая погода. Можем выполнять тренировочный процесс на 100%. Используем возможность уже кататься на лыжах, чуть меньше чем в прошлом году, потому что еще концентрируемся на том, чтобы доработать физическое состояние. В настоящее время все ребята здоровы", – сказал наставник мужской сборной.

Семенов начал индивидуальные тренировки

Санитра рассказал положительные новости относительно Сергея Семенова. Биатлонист уже начал индивидуальные тренировки. Только после того как все биатлонисты пройдут специализированное обследование у врачей и функциональное тестирование, вернувшись в Украину, тогда будет понятно состояние Семенова.

В Рамзау есть лаборатория, где можно провести на роликах функциональное тестирование спортсменов, отмечает тренер. Он убежден, что у всех представителей сборной есть определенный прогресс и хорошее физическое состояние.

То, что вижу сейчас на роликах и в тренировках и стрельбе, то все спортсмены уже завтра могут встать на старт и бежать. К этому времени, по моему мнению, все уже готовы настолько, что можем переехать на снег и начать там свою комплексную работу,

– заявил тренер.

Главный тренер мужской сборной рассказал, что в Эстерсунде, где в программе индивидуальная гонка и спринт, будут представлены четыре спортсмена.

"Не будем использовать полную квоту – пять спортсменов. Еще четверо будут стартовать на Кубке IBU в Идре на первой гонке — спринте. Я так решил, исходя из прошлого сезона, потому что некоторым спортсменам необходимо поверить в себя. Поэтому думаю, что особенно для молодых спортсменов, будет лучше пробежать уверенно Кубок IBU, чем бежать Кубок мира и не показать свои лучшие качества. На это время точно ясно, что на первый этап забронированы места для Пидручного и Примы, а еще двух биатлонистов определим во время подготовки в Бейтостолене", – отметил Санитра.

Известен лишь рельеф олимпийской трассы

Что касается условий олимпийской трассы в Пекине, то информации пока очень мало, сообщает тренер. По его словам, известен лишь рельеф.

"Было бы лучше иметь больше информации, потому что не знаем какое влияние имеет ветер на стрельбу, сколько снега будет там, а для смазчиков это очень важно. Международный биатлонный союз планирует выезд в декабре в Китай для сервисменов и смазчиков. Поэтому после этого я буду иметь больше сведений о трассах и вообще о стадионе в Пекине", – утверждает наставник мужской команды.

Также тренер сравнил предыдущую Олимпиаду в Республике Корее. Он уверяет, что подготовка к Пекину колоссально отличается, поскольку в настоящее время ему известно больше информации о команде.

Первый этап Кубка мира пройдет 27-28 ноября в шведском Эстерсунде. Также в те же даты стартует Кубок IBU в шведском Идре.