Тренер московского ЦСКА выступил против войны в Украине

Тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий выступил против войны в Украине. Он отреагировал на вторжение России на украинскую территорию.

39-летний член тренерского штаба московского ЦСКА выступил против войны, которую Российская Федерация начала против Украины 24 февраля.

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Березуцкий не был многословным, он написал в своем инстаграме: "Нет войне".

Подписчики поддержали Березуцкого.



Слова поддержки фанатов / Фото скриншот публикации



Слова поддержки фанатов / Фото скриншот публикации

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.