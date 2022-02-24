Тренер московского ЦСКА выступил против войны в Украине
24 февраля 2022 , 20:13Читати новину українською
Источник:инстаграм Василя Березуцкого
Тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий выступил против войны в Украине. Он отреагировал на вторжение России на украинскую территорию.
39-летний член тренерского штаба московского ЦСКА выступил против войны, которую Российская Федерация начала против Украины 24 февраля.
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Березуцкий не был многословным, он написал в своем инстаграме: "Нет войне".
Подписчики поддержали Березуцкого.
Слова поддержки фанатов / Фото скриншот публикации
Слова поддержки фанатов / Фото скриншот публикации
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