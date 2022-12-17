"Было бы неплохо привезти домой медаль": тренер Марокко готовит еще одну сенсацию ЧМ-2022

В субботу, 17 декабря, на чемпионате мира 2022 года в Катаре будут разыграны бронзовые награды турнира. Сборные Хорватии и Марокко встретятся в матче за третье место.

Соперники бронзового финала уже встречались на групповом этапе Мундиаля. В матче первого тура команды расписали нулевую ничью. Однако цена второго поединка намного больше.

По теме Хорватия – Марокко: онлайн-трансляция матча за третье место на ЧМ-2022

Марокко будет на мировом подиуме

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги настроен добыть максимальный результат в матче против Хорватии.

"Я немного волнуюсь по поводу матча. Думаю, что играть через два дня после такого разочарования, как поражение в полуфинале, очень сложно для обеих команд. Я чувствую себя по-идиотски из-за того, что мы займем третье или четвертое место. Марокко не в финале, и даже если бы мы там были и заняли второе место, я бы сказал то же самое.

Если говорить положительно, то финишировать третьими с точки зрения имиджа было бы здорово, ведь Марокко будет на мировом подиуме. Игроки по-прежнему голодны, они хотят закончить на хорошей ноте, они понимают, что будет еще один матч. Думаю, они понимают, что занять третье место – не то же, что занять четвертое и что было бы неплохо привезти домой медаль", – сказал Реграги.

Реграги: Модрич – настоящий воин

Матч за третье место может стать последним для лидера хорватов Луки Модрича. Свое уважение к ветерану выразил наставник "Атласских львов".

Я не знаю, или это последняя игра Модрича. Он настоящий воин и захочет достойно завершить Кубок мира. Снимаю шляпу перед Модричем. То, что он делает в 37 лет, является монументальным. Он стал обладателем "Золотого мяча", и я прекрасно понимаю почему,

– резюмировал Реграги.

Отметим, что сборная Хорватии уже становилась бронзовым призером ЧМ в 1998 году. Тогда "клетчатые" сенсационно победили Нидерланды со счетом 2:1. А вот представитель Африки впервые добился таких вершин. Так что сборная Марокко попытается снова переписать историю.

Читайте также Ожидаем много голов: история и интересные факты о матчах за третье место на чемпионатах мира

Поединок за третье место чемпионата мира 2022 года между сборными Хорватии и Марокко начнется 17 декабря в 17:00.