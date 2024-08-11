"Я устал от этого дер*ма": тренер Богачука уничтожил судей после скандального поражения украинца

В ночь на 11 августа в Лас-Вегасе состоялся вечер бокса. Главным его событием стала битва за титул временного чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе между Сергеем Богачуком и Вирджилом Ортисом.

Несмотря на два нокдауна в активе украинца, судьи отдали победу американскому боксеру по очкам раздельным решением. Оно вызвало немало вопросов от зрителей этой битвы.

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Тренер украинца призвал привлечь судей к ответственности

Мэнни Роблес, тренер Сергея Богачука, прокомментировал работу рефери. Специалист заявил, что их нужно привлечь к ответственности за предвзятую работу.

"Я разочарован. Я давно занимаюсь этим делом. Я просто продолжу и скажу то, что думаю. Надеюсь, у меня не будет проблем с комиссиями, судьями, WBC или так называемыми "санкционирующими органами". Я устал от этого дер*ьма, которое повторяется снова и снова, от того, как несправедливо они могут относиться к бойцам. Боксеры ставят на карту свои жизни и все, что у них есть, чтобы дойти до этого этапа.

Я не знаю, куда, черт возьми, смотрели эти судьи. И никто не заставляет их отвечать за это. Интервью берут у бойцов, менеджеров, промоутеров, у всех, кроме судей. Они просто идут домой, и никто им ничего не говорит, никто ничего не спрашивает, никто не ставит их в неудобное положение. Я верю, что это нужно прекратить. Они должны нести ответственность", – заявил Роблес.

. Два судьи отдали победу Ортису со счетом 114:112, а один зафиксировал ничью 113:113.

Напомним, что это поражение стало вторым в карьере Сергея Богачука. После него украинец потерял пояс временного чемпиона WBC.