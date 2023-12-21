Тренер Эвертона прокомментировал восстановление Миколенко: когда украинец появится на поле

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко с начала чемпионата набрал отличную форму. Однако из-за досадной травмы латераль вынужден был пропустить два поединка "ирисок".

В преддверии матча 18-го тура АПЛ против Тоттенхэма главный тренер Эвертона Шон Дайч рассказал о последних новостях из лагеря команды. Сейчас "ириски" отчаянно борются за выживание в Премьер-лиге.

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Хорошие новости из лазарета

В матче против "шпор" Дайч снова сможет рассчитывать на украинского защитника. Виталий залечил травму и готов вернуться в состав.

"Миколенко снова в строю. Шеймусу Коулмену нужно еще несколько дней, чтобы вернуться к тренировкам.

Эшли Янг занимается, но не думаю, что он сможет сыграть. Абдулай Дукуре не будет доступен", – рассказал главный тренер Эвертона.

Миколенко в сезоне 2023/24

Напомним, что последний раз Миколенко выходил в составе Эвертона в матче против Челси (2:0), состоявшемся 10 декабря.

После этого украинец пропустил два матча подряд: против Бернли (2:0) в чемпионате и Фулхэма (7:8 по пенальти) в Кубке лиги.

В нынешнем сезоне Миколенко сыграл 15 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. В списке бомбардиров Эвертона украинец занимает четвёртое место.

Надежная и результативная игра Миколенко привлекла внимание ведущих клубов.

Матч Тоттенхэм – Эвертон состоится 23 декабря в 17.00 по киевскому времени.