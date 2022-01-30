Трасса достаточно специфическая, непростая, – Пидручный об условиях на Олимпиаде-2022

Украинские биатлонисты уже прибыли в Олимпийскую деревню. Спортсмены оценили условия в Китае.

Пидручный: Финиши будут интересными

Лидер мужской сборной Дмитрий Пидручный рассказал о тренировочном процессе перед Олимпиадой-2022. По словам украинца, условия для спортсменов будут непростыми.

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Трасса довольно специфическая, непростая. Очень много затяжных подъемчиков, их скорее можно отнести к равнине. Спуски короткие, и, в основном, либо с поворотами, либо резкие и короткие,

– сказал Дмитрий.

Пидручный отметил, что болельщиков будут ждать интересные финиши.

"Старт и выход с рубежа сразу в подъем, финиш тоже в небольшой подъем. Перед тем, как заехать на финиш или рубеж – относительно длинный спуск с поворотом, после этого поворот налево – на стрельбище, а прямо – финиш в подъем. Поэтому финиши будут интересными. Трасса нелегкая, негде отдохнуть. Если подытожить, то первая часть дистанции – это подъемы, а вторая – преимущественно спуски с поворотами, за исключением небольших подъемов", – отметил биатлонист.

Несмотря на то, что перед подходом на стрельбище есть спуск, спортсмен не считает, что этот промежуток дистанции является сложным.

"Я бы сказал, что несложный. Подход хоть и в подъем, но перед ним идет длинный спуск, который ты "пролетаешь" и сразу "залетаешь" на стадион. Поэтому, по моему мнению, несмотря на то, что подход со спуска – то он не столь сложный, но во всем есть свои нюансы", – заявил Пидручный.

По словам Дмитрия, трасса практически идеально чистая: нет ни глины, ни песка. Однако натурального снега нет на дистанции.

Снег здесь искусственный, натурального совсем нет. Он очень жесткий, перемерз, и лыжи в подъем вообще не едут: поскольку снег твердый, лыжи в него просто врезаются. Снег есть только на трассе и в Олимпийской деревне – где трава, сейчас настреляли снег,

– отметил Дмитрий.

Также Пидручный рассказал о ситуации на стрельбище. Биатлонист уверяет, что на рубеже постоянный ветер, самые сильные порывы – с левой стороны.

Карьера Пидручного

Дмитрий дебютировал на Кубке мире в декабре 2012-го на этапе в Поклюке.

Лучший результат в карьере – "золото" в гонке преследования на Чемпионате мира в 2019-м году.

Пидручный занимает 34-е место в общем зачете Кубка мира.

Зимняя Олимпиада-2022 начнется 4-го февраля и продлится до 20-го февраля.