Траоре хочет покинуть Шахтер: Фенербахче готов переманить забивного нападающего

Из-за войны Шахтер остался почти без легионеров. Теперь "горняки" могут лишиться еще одного иностранного футболиста атаки.

Еще одна попытка в борьбе за нападающего

Турецкое Фенербахче может переманить в свою команду 21-летнего нападающего дончан Лассина Траоре. Футболист сам сообщил Шахтеру о желании покинуть клуб и перебраться в Турцию.

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Турецкий клуб уже не в первый раз пытается подписать игрока Буркина-Фасо. Турки выстраивают новую попытку оформить трансфер Траоре.

Однако все зависит от Шахтера, который будет решать судьбу Лассины. Фенербахче готов оформить полноценный трансфер, но если донецкий клуб снизит свои финансовые вкусы на форварда.

Напомним, что Фенербахче вылетело из Лиги чемпионов от киевского Динамо во втором раунде турнира (0:0, 1:2). 8 августа "желтые канарейки" стартуют в турецкой Суперлиге в домашнем матче против Умраниеспора.

Что известно о карьере Траоре в Шахтере