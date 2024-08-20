Оказался ненужным Полесью: Козак подписал контракт с Александрией

Артем Козак оказался ненужным новому тренеру Полесья Имаду Ашуру. Хавбек перешел в Александрию, которой руководит Руслан Ротань.

Сегодня, 20 августа, на официальном сайте клуба "черно-желтые" представили нового игрока команды – Александра Козака. Срок контракта новичка Александрии рассчитан до 31 мая 2026 года.

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Артем Козак в украинском футболе

Артем Козак – воспитанник Динамо Киев. За свои 26 лет хавбек успел сыграть за другой киевский клуб – Арсенал. Также футболист защищал эмблемы львовских Карпат и одесского Черноморца.

Артем Козак – игрок ФК Александрии

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость новичка "горожан" оценивается в 800 тысяч евро. В составе житомирского Полесья Артем сыграл 67 матчей, отметился 15 голами и отдал 13 результативных передач.