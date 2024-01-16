Чемпион Италии Наполи предлагал 40 миллионов за игрока сборной Украины: почему сорвался трансфер

Неаполитанцы делали щедрое предложение Шахтеру при Георгии Судакове. Впрочем, "горняки" хотят заработать больше на украинце. поэтому сделка сорвалась.

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков является наиболее интересным украинским игроком для трансферного рынка этой зимой. Игроки сватают в разные европейские клубы.

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Судакова в Наполи не будет

Больше всего слухов отправляют 21-летнего Георгия в Ювентус или Наполи. Как сообщил журналист Игорь Бурбас, неаполитанцы уже даже делали предложение Шахтеру по трансферу.

По его информации, Наполи готов был отдать 40 миллионов евро за игрока сборной Украины. Впрочем, Шахтер отклонил это предложение, ведь хочет продать Судакова как можно дороже.

Выбор в пользу африканца

Поэтому Наполи обратил свое внимание на партнера Ильи Забарного по Борнмуу Хамеда Траоре. Клуб уже договорился предварительно с "вишнями" об аренде 23-летнего ивуарийца.

Преимуществом Траоре перед Судаковым является опыт выступлений в Серии А. С 2017 по 2023 год Хамед играл за Эмполи и Сассуоло. Летом Наполи сможет выкупить хавбека за 25 миллионов евро.

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Ювентус ждет?

Также интересно, что трансфером ивуарийца неаполитанцы закрывают последний доступный слот для игроков не из ЕС. Поэтому шансы Судакова сыграть на "Стадио Диего Марадона" за хозяев почти утрачены.

Что интересно, в Ювентусе как раз остался еще один слот для игрока не из Евросоюза, поэтому туринцы могут активизироваться в переговорах с Шахтером. Действующий контракт Судакова с "горняками" действителен до 2028 года.

Карьера Георгия Судакова