Жена Малиновского намекнула на уход Руслана из Аталанты — фото

Роксана Малиновская показала собранные вещи, намекая на скорый отъезд из Бергамо. Футболист сборной Украины может перебраться в чемпионат Англии.

В этом сезоне у АПЛ может стать на одного украинца больше. Зимой к Эвертону присоединился Виталий Миколенко, а недавно Брентфорд подписал Егора Ярмолюка.

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Теперь же близок к переезду в чемпионат Англии и Руслан Малиновский, которым интересуется Ноттингем Форест . Пока информация о его возможном трансфере появляется от инсайдеров, однако масла в огонь добавила женщина Руслана.

На своей странице в инстаграм Роксана запостила сторис, в котором показала собранные вещи. Более того, к этому девушка добавила подпись "конец" и "осталось несколько дел" на итальянском языке.

Малиновские собирают вещи:

Позже Роксана попыталась объяснить, что еще ничего не решено и дальнейшая судьба Малиновского не зависит от них. Также она заявила, что для их семьи это тоже было неожиданностью.

Успехи Малиновского в Серии А

Руслан перешел в Аталанту в 2019 году из Генка. Сумма трансфера составила 13,7 млн. евро. За три сезона украинец провел 128 матчей и забил 32 гола, отдав 25 ассистам.

Трофеев Малиновский не получал, но дважды выигрывал бронзу Серии А. А в сезоне 2020/2021 хавбек стал лучшим ассистентом чемпионата Италии, отдав 12 результативных передач.

В сезоне 2022/2023 Аталанта впервые за долгое время не выступит в еврокубках. Команда Джанпьеро Гасперини провалила прошлый сезон, заняв 8-е место в Серии А.