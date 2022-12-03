Трансфер Беседина: игрок может сменить динамовскую прописку

Форвард киевского Динамо может сменить клуб. Артему Беседину поступило предложение от турецкого клуба из Суперлиги.

Говорят, что турецкий Сивасспор продолжает демонстрировать активность в вопросе привлечения в свои ряды форварда "Динамо" Артема Беседина.

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"Красно-белые" уже успели провести переговоры с футболистом, по результатам которых не возникло никаких проблем.

Известно, что Беседин с нетерпением ждет переезда в Турцию, однако окончательно этот вопрос может быть решен только после договоренности между Сивасспором и Динамо .

Отпустит ли Динамо Беседина

Киевский клуб пока не давал согласия на завершение перехода, однако турецкие источники предполагают, что это только вопрос времени.

Беседин в нынешнем сезоне сыграл 20 матчей за Динамо во всех турнирах – футболист не отличился забитыми мячами. Контракт форварда с "бело-синими" рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Сивасспор после 14 сыгранных матчей занимает место в зоне вылета турецкой Суперлиги. Футболисты атаки "красно-белых" смогли отличиться в этих матчах всего 13 голами.