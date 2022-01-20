Тоттенхэм вырвал фантастическую победу у Лестера, забив на 90+5 и 90+7 минутах: видео голов

Тоттенхэм вырвал победу у Лестера в перенесенном матче 17-го тура АПЛ – 3:2. Поединок не состоялся в декабре из-за вспышки коронавируса в обоих клубах.

Лестер – Тоттенхэм 2:3

Голы: Дака 24, Мэддисон 76 – Кейн 38, Бергвейн 90+5, 90+7

К слову Миколенко отсутствовал на первой тренировке нового тренера Эвертона

Игроки Брендана Роджерса дважды вели в счете и выигрывали до 95-й минуты, но в итоге позволили сопернику осуществить фантастический переворот.

Героем "шпор" стал Стивен Бергвейн, который за две минуты забил два мяча, бросив "лис" в настоящий шок. Еще один мяч у гостей забил Гарри Кейн, а у хозяев отличились Патсон Дакка и Джеймс Мэдисон.

Тоттенхэм набрал 36 очков и поднялся на пятую позицию. Лестер остался на 10-м месте таблицы АПЛ.

В воскресенье, 23 января, "лисы" сыграют против Брайтона. "Шпоры" в этот день встретятся с "Челси".

Лестер – Тоттенхэм видеообзор (для просмотра перейдите на ютуб)