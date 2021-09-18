Тоттенхэм – Челси: где смотреть онлайн матч АПЛ

В воскресенье, 19 сентября, Тоттенхэм на своем поле будет принимать Челси в матче чемпионата Англии. Болельщики эту встречу могут пересмотреть по телевидению, а также онлайн.

Тоттенхэм – Челси: где смотреть

Матч Тоттенхэм – Челси начнется в 18:30 по киевскому времени. В Украине игру покажет телеканал Setanta Sports.

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В Украине канал Setanta Sports есть сразу на нескольких платформах. На Oll.tv канал доступен по подписке oll inclusive. Ее стоимость составляет 109 гривен в месяц.

Для просмотра канала на платформе Megogo нужно иметь подписку "Спорт", "Максимальная" или "Оптимальная". Стоимость подписки от 199 до 299 гривен в месяц.

Также канал доступен на сайте Setanta Sports. Подписка на один месяц стоит 3 доллара.