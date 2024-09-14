Зинченко в погоне за Манчестер Сити: какие шансы у Арсенала в дерби против Тоттенхэма

Лондонский Арсенал может вернуться на вторую строчку в АПЛ. Для этого подопечным Артеты нужно одолеть принципиального соперника.

В эти выходные в АПЛ продолжаются матчи 4 тура сезона 2024-2025. Центральная встреча вынесена на воскресенье, в ней в рамках лондонского дерби встретятся Тоттенхэм и Арсенал, пишет 24 Канал. Начало – в 16:00 по киевскому времени.

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"Шпоры" не лучшим образом начали чемпионат. Команда Анге Постекоглу смогла вынести Эвертон (4:0), а вот в битвах с Лестером и Ньюкаслом Тоттенхэм взял лишь один балл. К этому туру лондонцы подошли десятыми.

Теперь же на Тоттенхэм ждет первый по-настоящему грозный соперник. Два сезона подряд Арсенал финиширует вторым и едва не отбирает титул у Манчестер Сити. Отчетный сезон подопечные Артеты начинают также в статусе одного из фаворитов АПЛ.

В первых трех турах "канониры" одолели Вулверхэмптон и Астон Виллу, после чего сыграли вничью с Брайтоном. В случае победы Арсенал воспользуется осечкой и выйдет на второе место в турнирной таблице.

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К слову, Арсенал как раз и является фаворитом лондонского дерби. На триумф команды Александра Зинченко выставлен коэффициент 2,32, тогда как на Тоттенхэм – 3,15.

При этом эксперты верят в результативную встречу. "Тотал больше 2,5" оценивают в 1,60, тогда как ТМ 2,5 – в 2,39. При этом главными фаворитами на забитый гол являются игроки Тоттенхэма: