Мюллер переписал историю Баварии, побив "вечный" рекорд, державшийся почти полвека

В воскресенье, 1 сентября, состоялись заключительные матчи второго тура немецкой Бундеслиги. Закрывал программу игрового дня поединок в Мюнхене между Баварией и Фрайбургом.

Хозяева одержали уверенную победу со счетом 2:0. Этот матч стал особенным для Томаса Мюллера.

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Историческое достижение

Атакующий полузащитник Баварии стал рекордсменом мюнхенского клуба по количеству матчей. Теперь в его активе уже 710 поединков.

По этому показателю он опередил легендарного вратаря Зеппа Майера. Тот удерживал рекорд с 1980 года, когда закончил карьеру.

Отметим, что выдающийся матч Томас Мюллер отметил забитым голом. Он вышел на замену на 59-й минуте, а уже на 78-й праздновал взятие ворот после передачи от Сержа Гнабри.

Смотрите видеообзор матча Бавария – Фрайбург

К слову. В предыдущем туре Томас Мюллер превзошел еще одно достижение немецкого голкипера. Он обошел Майера по количеству игр за клуб в Бундеслиге – теперь уже 475 против 473 матчей.

Напомним, что Томас Мюллер всю свою профессиональную карьеру проводит в Баварии, дебютировав за мюнхенцев в 2009 году. За это время он провел 710 поединков, в которых забил 245 голов, отдал 269 ассистов и завоевал на клубном уровне 32 трофея.