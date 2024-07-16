"Всем людям надоели войны": президент МОК выступил с провокационным заявлением к болельщикам

Президент МОК Томас Бах обратился к болельщикам накануне Олимпийских игр-2024. Он выступил с довольно провокационным заявлением.

Международный олимпийский комитет разрешил российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпиаде-2024 в Париже, однако в статусе "нейтральных" и при соответствующих критериях. Это вызвало возмущение представителей Украины и нескольких других стран, а также болельщиков.

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“Мирное” заявление Баха

Он отметил, что миллионы людей с нетерпением ждут Олимпиаду и добавил, что в мире всем надоели конфликты и войны.

В то время, когда мир раздирают столько конфликтов и разногласий, людям всюду надоела ненависть, войны, агрессия и фейковые новости. На этом геополитическом фоне мы рады, что наши многочисленные усилия в последние годы позволяют нам объединить спортсменов с территорий всех 206 национальных олимпийских комитетов и олимпийскую команду беженцев МОК в мирном соревновании,

– заявил Бах.

В частности он считает, что все спортсмены должны жить мирно в Олимпийской деревне несмотря на то, что их страны находятся в состоянии войны.

“Это означает, что даже если их страны находятся в конфликте или в состоянии войны, их спортсмены будут соревноваться, придерживаясь одних правил. Они будут мирно жить вместе под одной крышей в Олимпийской деревне. 10 500 лучших спортсменов мира отправят это вдохновляющее послание единства, надежды и мира из Франции в мир. Благодаря открытости, уважению, инклюзивности и настоящей солидарности, каждый будет чувствовать себя как дома на Олимпийских играх в Париже 2024 года. Более половины всего населения мира будет следить за этими Олимпийскими играми и вдохновляться этими месседжами”, – добавил глава МОК.

Готовность к Олимпиаде-2024

Томас Бах рассказал и о готовности к турниру.

Все готово: спортсмены готовы, вся Франция готова, Олимпийское движение готово. Давайте соберемся вместе, чтобы отпраздновать и вместе насладиться зрелищными Олимпийскими играми в Париже 2024. Эти Олимпийские игры будут посвящены спорту – и не только спорту. Нашим французским олимпийским друзьям я говорю: Allez les Bleus! (“Вперед, синие” – 24 канал),

– рассказал глава МОК.

Томас Бах уже неоднократно выступал с "мирными" заявлениями. Даже несмотря на угрозы россиян в его сторону, он все равно стремится к хорошему отношению к "нейтральным" спортсменам.

Отметим, что Олимпийские игры-2024 начнутся в Париже 26 июля.