Токио купается в сине-желтых цветах: украинские паралимпийцы поздравляют с Днем Флага – видео
В Украине традиционно 23 августа отмечают День Государственного флага. Украину с Днем флага поздравили паралимпийцы, которые уже в Токио готовятся к летним Паралимпийским играм.
Сделаем все, чтобы флаг развевался на Паралимпиаде
Украинские паралимпийцы в Токио разместились в одном отеле и украсили его сине-желтыми цветами. В частности, паралимпийцы вышли на балконы с украинским флагом, образовав сине-желтый остров.
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Сборная пообещала приложить максимальные усилия, чтобы в Токио ежедневно развевался флаг Украины.
"Сегодня, в этот значимый для украинской нации день, этим приветствием из далекой Японии хотим заверить всех: мы будем бороться здесь, в Токио, за победы Украины и сделаем все возможное и невозможное, чтобы ежедневно на самых высоких ступенях Паралимпиады-2020 развевался государственный флаг Украины!", – говорится в сообщении.
- XVI летние Паралимпийские игры продлятся в Токио 24 августа – 6 сентября. Откроются игры 24 августа, в день 30-летия Независимости Украины.
- В Паралимпиаде примут участие 143 украинских атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта.
- В Токио будет разыграно 540 комплектов наград среди представителей 168 стран.