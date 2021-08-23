Токио купается в сине-желтых цветах: украинские паралимпийцы поздравляют с Днем Флага – видео

В Украине традиционно 23 августа отмечают День Государственного флага. Украину с Днем флага поздравили паралимпийцы, которые уже в Токио готовятся к летним Паралимпийским играм.

Сделаем все, чтобы флаг развевался на Паралимпиаде

Украинские паралимпийцы в Токио разместились в одном отеле и украсили его сине-желтыми цветами. В частности, паралимпийцы вышли на балконы с украинским флагом, образовав сине-желтый остров.

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Сборная пообещала приложить максимальные усилия, чтобы в Токио ежедневно развевался флаг Украины.

"Сегодня, в этот значимый для украинской нации день, этим приветствием из далекой Японии хотим заверить всех: мы будем бороться здесь, в Токио, за победы Украины и сделаем все возможное и невозможное, чтобы ежедневно на самых высоких ступенях Паралимпиады-2020 развевался государственный флаг Украины!", – говорится в сообщении.