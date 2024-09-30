Лунину приготовиться: Анчелотти сообщил о проблемах со здоровьем у Куртуа

В воскресенье, 29 сентября, состоялись матчи восьмого тура испанской Ла Лиги. Закрывало программу игрового дня мадридское дерби между Атлетико и Реалом.

Поединок закончился вничью со счетом 1:1. На гол Эдера Милитао своим взятием ворот уже в компенсированное время ответил Анхель Корреа.

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Непростая ночь для Куртуа

Во время этого матча произошел скандал из-за болельщиков "матрасников". Они забросали голкипера "сливочных" Тибо Куртуа различными предметами, из-за чего игра была приостановлена на 18 минут.

Как оказалось, бельгийский голкипер не только испытал моральное давление в этом поединке, но и получил повреждение. Об этом рассказал главный тренер Реала на послематчевой пресс-конференции, сообщает Madrid Xtra.

У Куртуа проблемы с мышцами. Его состояние оценят завтра,

– сказал Анчелотти.

Справка. В нынешнем сезоне Тибо Куртуа провел все 10 матчей Реала в основном составе, в которых пропустил семь голов и четыре раза оставлял свои ворота "сухими". Андрей Лунин при этом пока еще не выходил на футбольное поле.

Отметим, что следующий поединок "сливочные" проведут уже 2 октября. Соперником Реала будет французский Лилль, стартовый свисток прозвучит в 22:00.