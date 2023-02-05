Количество шансов Лунина может увеличиться: Куртуа под угрозой пропуска крупного турнира

Андрей Лунин, скорее всего, получит возможность проявить себя в основе мадридского коллектива. Все из-за проблем со здоровьем ведущего игрока Реала Тибо Куртуа.

Тибо Куртуа близок к тому, чтобы пропустить матчи клубного чемпионата мира. Все из-за травмы, которую бельгиец получил накануне матча с Мальоркой.

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Лунин держит кулачки

Травма бельгийского вратаря позволила сыграть Андрею Лунину со стартовых минут в матче Реала против Мальорки в рамках Ла Лиги. Но вот проблемы со здоровьем Куртуа могут оказаться более серьезными и не исчезнуть за один поединок.

Бельгийский голкипер повредил мышцу левой ноги на разминке перед матчем чемпионата Испании. Эта травма чревата голкипером пропуском матчей клубного чемпионата мира. Участие Реала на турнире датировано на восьмое февраля. Тогда "сливочные" в рамках полуфинала должны противостоять египетскому Аль-Ахле. Андрей Лунин еще никогда не играл на клубном ЧМ.

Андрей Лунин в состоянии "сливочных"