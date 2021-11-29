Что вы знаете о "Золотом мяче": тест к 65 церемонии France Football

Французский журнал France Football 29 ноября проведет 65-ю в истории церемонию "Золотого мяча". За самую престижную индивидуальную премию сразятся 30 футболистов. В день вручения "Золотого мяча" рекомендуем освежить свои знания и пройти тест на сайте 24 канала.

10 вопросов о "Золотом мяче"

В 2021 году главными претендентами на "Золотой мяч" стали игрок ПСЖ Лионель Месси и нападающий Баварии Роберт Левандовский.

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В СМИ и социальных сетях уже успели обнародовать результаты голосования. По одной из версий, победу одержал Месси, по другой – Левандовский. Как бы там ни было, официальных результатов нет.

Авторитетное издание BILD недавно опросил бывших обладателей "Золотого мяча", кому бы они отдали "Золотой мяч". В числе опрошенных был Андрей Шевченко.

Бывший тренер сборной Украины во главу угла поставил Месси и отдал второе место Левандовскому. Интересно, что идентичный вопрос задали и Месси. Аргентинец выбрал Неймара.

Кстати Левандовский или Месси: кто выиграет "Золотой мяч" – прогноз 65-й церемонии France Football

65-я церемония Ballon d’Or 2021 начнется в 21:30.

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