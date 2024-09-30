"Забрали даже трусы и носки": непобедимого боксера ограбили после боя Джошуа – Дюбуа

В субботу, 21 сентября, в Лондоне состоялся вечер бокса. Его главным событием стала битва Даниэля Дюбуа против Энтони Джошуа.

Этот поединок посетили немало звезд бокса. Среди них был и бывший двукратный абсолютный чемпион мира Теренс Кроуфорд.

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Детали ограбления

Впрочем, поездка в столицу Англии закончилась для него очень неприятным инцидентом. На своей странице в соцсети X американец заявил о том, что его ограбили и обвинил в этом авиаперевозчика – компанию British Airways.

"У нас проблемы. И речь не только в том, что из-за вас я пропустил свой рейс. Но и в том, что ваши грузчики разворовали мой багаж, украли все мое д***мо, которое я приобрел в Louis Store в Международном терминале. Мне нужны ответы. И чем быстрее, тем лучше. У меня есть чеки на все мои покупки. А это десятки тысяч долларов за обувь, одежду, аксессуары. Всё это вытащили прямо из моей сумки. У нас реальные проблемы.

Оставили меня с одной парой штанов и двумя рубашками. Забрали даже трусы и носки. Какого х***? Украли новые вещи, которые я купил детям. Вам придется все это исправить. Причем быстро исправить. Заплатил 30 тысяч баксов за то, чтобы меня ограбили, уму непостижимо", – написал Кроуфорд.

Интересно. Во время вечера бокса на "Уэмбли" Александр Усик подарил Теренсу Кроуфорду памятные часы. Боксеры сделали тогда совместное фото и американец был очень благодарен своему коллеге.

Напомним, что Теренс Кроуфорд до сих пор остается непобедимым на профессиональном уровне. Он провел 41 бой, в каждом из которых триумфовал – 31 раз нокаутом.