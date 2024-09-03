"Убийцы, твари, нелюди": олимпийская чемпионка эмоционально прокомментировала теракт в Полтаве

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан шокирована ударом россиян по учебному центру в Полтаве. Девушка выразила соболезнования родным жертв теракта.

Российские захватчики продолжают терроризировать украинское население. Оккупанты уже более двух лет ведут полномасштабную войну против нашей страны и не стыдятся убивать гражданских.

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Теракт в Полтаве

3 сентября россияне атаковали учебный центр в Полтаве двумя баллистическими ракетами. Уже известно о более 40 жертвах теракта, еще сотни людей получили ранения.

Украинское сообщество в шоке от теракта, в том числе мир спорта. Атаку России на полтавчан у себя на странице в инстаграм прокомментировала фехтовальщица Ольга Харлан.

Господи... Полтава. Нет слов. Нет, есть. Убийцы, твари, нелюди. Соболезнования родным погибших,

– написала спортсменка в сториз.

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В результате атаки частично было разрушено одно из зданий Института связи. Многие люди оказались под завалами, большинство из них даже не успели добраться до укрытия.

Разбор завалов до сих пор продолжается, поэтому количество жертв еще может возрасти. Кроме того, вблизи места попадания расположен жилой массив. В многоэтажках ударной волной выбило окна и повредило фасад.