Теннисистка Костюк призывает всех говорить по-украински, чтобы не стать "соотечественником"
Источник:инстаграм Марты Костюк
В России предлагают признать соотечественниками всех говорящих на русском языке. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму РФ 28 марта.
"Учим и переходим на родной украинский"
Украинская теннисистка Марта Костюк отреагировала на новость, что в Госдуму РФ внесли законопроект о признании соотечественниками всех, кто владеет русским языком. Спортсменка призывает своих подписчиков говорить по-украински.
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Учим и переходим на родной украинский, чтобы внезапно не стать "соотечественником",
– написала Костюк в своем инстаграме.
Костюк призывает своих земляков говорить по-украински / Фото с инстаграма теннисистки
Российские парламентарии предлагают называть "своими соотечественниками" всех людей, говорящих на русском языке.
Также в Госдуме рассмотрят вопросы обитающих на территории России исторических народов, к которым они относят и украинцев.
Объяснительная записка к законопроекту говорит, что владение русским языком – это "необходимое условие соответствия конституционному требованию к государству обеспечивать общероссийскую культурную идентичность проживающих за рубежом соотечественников".