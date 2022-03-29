Теннисистка Костюк призывает всех говорить по-украински, чтобы не стать "соотечественником"

В России предлагают признать соотечественниками всех говорящих на русском языке. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму РФ 28 марта.

"Учим и переходим на родной украинский"

Украинская теннисистка Марта Костюк отреагировала на новость, что в Госдуму РФ внесли законопроект о признании соотечественниками всех, кто владеет русским языком. Спортсменка призывает своих подписчиков говорить по-украински.

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Учим и переходим на родной украинский, чтобы внезапно не стать "соотечественником",

– написала Костюк в своем инстаграме.



Костюк призывает своих земляков говорить по-украински / Фото с инстаграма теннисистки

Российские парламентарии предлагают называть "своими соотечественниками" всех людей, говорящих на русском языке.

Также в Госдуме рассмотрят вопросы обитающих на территории России исторических народов, к которым они относят и украинцев.

Объяснительная записка к законопроекту говорит, что владение русским языком – это "необходимое условие соответствия конституционному требованию к государству обеспечивать общероссийскую культурную идентичность проживающих за рубежом соотечественников".