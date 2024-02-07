Украинский защитник сменил клуб в Европе ради возвращения в сборную Реброва
Источник:официальный сайт Дунайской Стреды
Защитник сборной Украины Тарас Качараба официально определился с новым клубом. Футболист подписал контракт с Дунайской Стредой.
Украинский оборонец заключил соглашение со словацким клубом на 2,5 года – до конца июня 2025-го. В Дунайскую Стреду Тарас Качараба перешел из пражской Славии, за которую выступал с зимы 2021-го.
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Выбрал клуб с самыми высокими целями
Сначала украинец выступал в Праге на правах аренды, ведь его контракт принадлежал Словану Либерец. Однако 1 января 2022-го года Славия полноценно подписала Качарабу. В текущем сезоне-2023/2024 Тарас принял участие лишь в двух матчах Славии, в которых отметился ассистом и провел на поле 180 минут.
Тарас Качараба – игрок ДАК / Фото словацкого клуба
В интервью для клубной пресс-службы Качараба рассказал, почему выбрал Дунайскую Стреду. Украинский игрок признался, что после полученной травмы получал все меньше игрового тонуса в Славии, с которой у него подходил контракт. Поэтому футболист решил, что пришло время двигаться дальше.
По словам защитника, у него было предложение из корейской лиги и ДАК, на которой он и остановился, через цели, которые клуб ставит перед собой. Также Качараба не скрывает своего желания вернуться в сборную Украины.
Я верю, что мы все сделаем хорошую работу и выведем клуб на более высокий уровень. Я прихожу полон энергии и мотивации, чтобы помочь команде. Я всегда играю в полную силу, стараюсь выложиться на поле как можно лучше. Я постараюсь сделать то же самое здесь, чтобы болельщики получали удовольствие от моей игры и игры команды. Сейчас для меня важно снова играть полные матчи и показывать в них качество, потому что я хочу вернуться в сборную. Я верю, что я помогу ДАК, а ДАК поможет мне,
– заявил новичок команды.
ДАК после 18-ти туров занимает 5-е место в турнирной таблице словацкой Суперлиги, набрав 29 баллов. Также клуб продолжает свои выступления в Кубке Словакии.
Что известно о футбольной карьере Тараса Качарабы
- В 2012-м году перебрался из УФК Львов в структуру Шахтера. Однако закрепиться в главной команде "горняков" так и не смог.
- Качараба поиграл в аренде в Говерле, Зирке и Словане, куда он летом 2019-го перешел на полноценной основе.
- 6 января 2021-го года дороги Качарабы и Славии пересеклись впервые, когда Тарас уехал в аренду в Прагу.
- Тарас может сыграть, как на позиции центрбека, так и на левом фланге обороны.
- Поиграл за разные возрастные сборные Украины.
- Пока 29-летний защитник больше всего матчей в своей карьере за один клуб провел за Слован – 97 поединков (5 голов и 2 ассиста).