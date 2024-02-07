Украинский защитник сменил клуб в Европе ради возвращения в сборную Реброва

Защитник сборной Украины Тарас Качараба официально определился с новым клубом. Футболист подписал контракт с Дунайской Стредой.

Украинский оборонец заключил соглашение со словацким клубом на 2,5 года – до конца июня 2025-го. В Дунайскую Стреду Тарас Качараба перешел из пражской Славии, за которую выступал с зимы 2021-го.

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Выбрал клуб с самыми высокими целями

Сначала украинец выступал в Праге на правах аренды, ведь его контракт принадлежал Словану Либерец. Однако 1 января 2022-го года Славия полноценно подписала Качарабу. В текущем сезоне-2023/2024 Тарас принял участие лишь в двух матчах Славии, в которых отметился ассистом и провел на поле 180 минут.



Тарас Качараба – игрок ДАК / Фото словацкого клуба

В интервью для клубной пресс-службы Качараба рассказал, почему выбрал Дунайскую Стреду. Украинский игрок признался, что после полученной травмы получал все меньше игрового тонуса в Славии, с которой у него подходил контракт. Поэтому футболист решил, что пришло время двигаться дальше.

По словам защитника, у него было предложение из корейской лиги и ДАК, на которой он и остановился, через цели, которые клуб ставит перед собой. Также Качараба не скрывает своего желания вернуться в сборную Украины.

Я верю, что мы все сделаем хорошую работу и выведем клуб на более высокий уровень. Я прихожу полон энергии и мотивации, чтобы помочь команде. Я всегда играю в полную силу, стараюсь выложиться на поле как можно лучше. Я постараюсь сделать то же самое здесь, чтобы болельщики получали удовольствие от моей игры и игры команды. Сейчас для меня важно снова играть полные матчи и показывать в них качество, потому что я хочу вернуться в сборную. Я верю, что я помогу ДАК, а ДАК поможет мне,

– заявил новичок команды.

В сентябре 2021-го года Качараба дебютировал в футболке главной команды страны. Принял участие в трех поединках "сине-желтых".

ДАК после 18-ти туров занимает 5-е место в турнирной таблице словацкой Суперлиги, набрав 29 баллов. Также клуб продолжает свои выступления в Кубке Словакии.

Что известно о футбольной карьере Тараса Качарабы