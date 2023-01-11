К сожалению, в мире продолжают толеровать и поддерживать россиян. Чего только стоит фигуристка Таня Навка, накануне выступавшая на Coca Cola Арене в Дубае.

И пока в одних странах отменяют выступления российских знаменитостей, в Дубае россияне чувствуют себя максимально комфортно. Так, жена спикера Кремля Дмитрия Пескова Таня Навка несколько дней собирала аншлаги на Coca Cola Арене.

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Жену Геббельса выпустили на лед

Пользователи сети возмутились тем, что шоу Навки состоялось в Дубае на Рождество, когда Россия продолжала цинично и жестоко обстреливать Украину.

В минувшие выходные она выступала на Coca Cola Арене в Дубае. Похоже для Coca Cola нормально принимать жену Дмитрия Пескова,

– подчеркивает одна из пользователей твиттера.

Отметим, что афиша шоу Тани Навки в Дубае появилась в инстаграме еще 8 декабря. Да и учитывая масштабы, никто не будет притворяться, что шоу организовали спонтанно и буквально на коленях.



Навка 6 и 7 января развлекала зрителей в Дубае / Скриншот с сети

Другая пользовательница отметила, что сейчас "отменяют все выступления с женой этого Геббельса". Поэтому призвала головной офис компании поговорить с дубайским. Ведь довольно странно, что в разных странах не придерживаются четкой политики в отношении Российской агрессии и россиян.

Теперь приготовьте пакеты. Если вы не знали, то Таня Навка родилась в Украине. Если точнее в Украинской ССР, в городе Днепропетровске.

Свою фигурную карьеру она начала еще в Украине. Впервые на лед Навка вышла в 5 лет. Впоследствии она была чемпионкой Украины среди юниоров. Какого-то лешего в 13 лет она перебралась в Москву. Там запроданка и осталась.

Что касается ее бракосочетания с Дмитрием Песковым, то произошло это в 2015 году. Причем поначалу она родила от него дочь. А уже через год пара решила официально зарегистрировать свой брак.