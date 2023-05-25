Фьюри нашел себе соперника: кого выбрал скандалист для репетиции боя с Усиком

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри в поисках будущего соперника отправился на "Зеленый континент". Похоже, что эта поездка не была напрасной.

"Цыганский король" из-за чрезмерной гордости сорвал бой за абсолют с украинцем Александром Усиком. С тех пор Тайсон Фьюри все никак не может выбрать себе достойного соперника.

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Прекрасная подготовка к Усику

34-летний британец уехал в Австралию, чтобы поддержать своего друга новозеландца Джозефа Паркера в поединке против уроженца Самоа Фаиги Опелу. Там британец определился со своим будущим соперником.

По словам Фьюри, его команда ведет переговоры с небитым боксером Демси Маккином из Австралии. По мнению "Цыганского короля", австралиец боксирует в похожей манере с Усиком.

Маккин входит в десятку лучших супертяжеловесов и, безусловно, один из фаворитов. Если бой с Александром Усиком состоится, это будет отличная подготовка, потому что он тоже левша,

– заявил эпатажный британец.

Демси Маккин и Тайсон Фьюри / twitter.com/MichaelBensonn

Отметим, что вероятный мегафайт Усик – Фьюри может состояться в декабре этого года во время супертурнира в Саудовской Аравии.

Что известно о возможном сопернике Фьюри

Демси Маккин является боксером номер один среди супертяжеловесов Австралии.

В 2010-2014 годах выступал в смешанных единоборствах.

В 2014 году приступил к профессиональной боксерской карьере. На ринге он одержал 22 победы в 22 поединках, в том числе 14 нокаутом.

32-летний австралиец владеет региональными чемпионскими поясами: WBO Asia Pacific, IBF Inter-Continental и WBO Africa.

К слову. Друг Тайсона Фьюри Джозеф Паркер легко победил в первом раунде Фаиги Опелу. Ранее новозеландец владел поясом чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе.