"За деньги буду драться с кем угодно": Фьюри не собирается перебирать поединками

Британская звезда супертяжелого веса Тайсон Фьюри высказался относительно возможного реванша с Фрэнсисом Нганну. "Цыганский король" готов боксировать с любым, лишь бы получить кругленькую сумму.

В Саудовской Аравии 18 мая состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Фьюри готов еще раз подраться с Нганну

Скорее всего, будет повторный поединок этих боксеров. Однако Тайсон Фьюри готов рассмотреть и реванш с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, которого он едва победил в прошлом году.

Как я уже сказал, всегда, если есть деньги, я буду драться с кем угодно. Если люди все еще хотят увидеть этот бой и есть деньги, то я буду драться с кем угодно,

– сказал Фьюри.

Напомним, Фьюри 28 октября 2023 года победил бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну раздельным решением судей, побывав во время боя в нокдауне.

Ранее сообщалось, что если Тайсон Фьюри снова не выйдет на ринг против Усика, тогда его заменит хорват Филип Хргович. В таком случае "Цыганский король" заплатит штраф в размере 10 миллионов евро.