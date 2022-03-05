Сынок, я и так вижу, что ты не москаль, – Беленюк о курьезном случае на одном из блокпостов

Олимпийский чемпион и нардеп Жан Беленюк рассказал забавную историю на одном из блокпостов. Теперь у титулованного борца есть любимый анекдот.

Любимый анекдот Беленюка

На одном из блокпостов Беленюка рассмешили военные. Они рассказали ему анекдот, который Жан уже назвал любимым.

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Как только еду по городу. Подъезжаю к блокпостам. Двое ребят стоят. Я им помахал. Вижу, что что-то начинает мне говорить. Я опускаю стекло, спрашиваю, что надо, а он говорит: "Есть такой анекдот: Сынок, я так вижу, что ты не москаль",

– сказал Беленюк.

Видео анекдота от Беленюка

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