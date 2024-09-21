Не реализовала 4 сетбола: Костюк покинула турнир в Сеуле, уступив "нейтральной" сопернице

В субботу, 21 сентября, состоялись четвертьфинальные матчи турнира серии WTA 500 в столице Южной Кореи. В одном из них Марта Костюк противостояла "нейтральной" Диане Шнайдер.

Диана Шнайдер – Марта Костюк 2:0 (7:6, 6:3)

Это была первая очная встреча между теннисистками. В ней происходили настоящие качели, которые в конце концов, к сожалению, закончились поражением первой ракетки Украины, пишет 24 Канал.

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Начало матча было за Мартой, которая уже в четвертом гейме смогла сделать первый брейк. Однако при счете 3:1 в свою пользу украинка не развила успех и проиграла четыре подряд гейма.

После этого Костюк смогла собраться, а судьба сета решалась на тай-брейке. Марта имела в нем преимущество со счетом 6:3, однако не реализовала три подряд сетбола, а затем еще один и, в итоге, отдала партию, которая уже была у нее в кармане – 7:9.

Второй сет выдался уже не таким близким. Шнайдер со старта вырвалась вперед и имела преимущество в счете 5:1.

После этого Костюк попыталась вернуться, выиграв два гейма и первый розыгрыш на подаче соперницы. Однако в дальнейшем "нейтральная" теннисистка все же закрыла сет и матч – 6:3.

Смотрите видеообзор матча Шнайдер – Костюк

Отметим, что это был седьмой четвертьфинал для Марты Костюк в нынешнем сезоне. В полуфинальную стадию она пока пробилась трижды.