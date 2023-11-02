Почти рекорд: украинец Михайлюк приложился к разгромной победе Бостона в матче НБА

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк сыграл очередной матч за Бостон Селтикс в регулярном сезоне НБА. Он своей игрой приложился к разгромной победе команды в матче против Индианы.

Бостон мощно начал регулярный сезон, выиграв все четыре матча. 1 ноября команда на собственном поле разгромила Индиану со счетом 155:104. "Кельты" выиграли каждую из четвертей матча, а все выходившие на паркет в составе хозяев игроки набрали очки.

Достойно внимания Харлан выручила солидные средства за аукцион: скольким воинам удалось оплатить реабилитацию

Учитывая тотальное преимущество, гораздо больше игрового времени получил украинец Святослав Михайлюк. В общей сложности он сыграл более 11 минут. За это время он набрал пять очков, реализовав два из шести бросков. Также он сделал три подбора (все – в защите).

Для Михайлюка это был второй матч подряд за Селтик в этом сезоне. В предыдущей игре против Вашингтона он дебютировал за Селтик , проведя на площадке чуть более пяти минут.

Что касается самого матча, то Селтик в этой игре показал второй лучший результат по набранным очкам в истории команды. Рекорд принадлежит матчу против Лейкерс (тогда эта команда еще выступала в Миннеаполисе) 27 февраля 1959 года – 173 очка.

Обзор матча Бостон – Индиана