Свитолина попросила поддержки у цивилизованного мира в войне с Россией

Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась о войне в родной стране, подвергшейся нападению России.

Теннисистка в шоке от войны, которую развернула Россия против Украины. Бои продолжаются уже второй день.

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"Мое сердце обливается кровью… Мы, украинцы, просим о поддержке и полномасштабной помощи всего цивилизованного мира. Искренне благодарю наших ребят, которые защищают нашу Родину", – написала Свитолина в твиттере.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции.

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