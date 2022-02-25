Свитолина попросила поддержки у цивилизованного мира в войне с Россией
25 февраля 2022 , 11:51Читати новину українською
Источник:твиттер Элины Светолиной
Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась о войне в родной стране, подвергшейся нападению России.
Теннисистка в шоке от войны, которую развернула Россия против Украины. Бои продолжаются уже второй день.
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"Мое сердце обливается кровью… Мы, украинцы, просим о поддержке и полномасштабной помощи всего цивилизованного мира. Искренне благодарю наших ребят, которые защищают нашу Родину", – написала Свитолина в твиттере.
Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции.
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