Свитолина опубликовала первые фотографии со свадьбы
16 июля 2021 , 21:49Читати новину українською
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса 16 июля. Пара опубликовала фотографии со свадьбы.
Пара выложила несколько фотографий со свадьбы в инстаграм.
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"Лучший день моей жизни", – подписала фотографии Свитолина.
"Мистер и миссис Монфис", – подписал фотографии француз.
Пока доподлинно неизвестно, останется ли Элина со своей девичьей фамилией Свитолина, или возьмет фамилию Монфис.
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