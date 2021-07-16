Свитолина опубликовала первые фотографии со свадьбы

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса 16 июля. Пара опубликовала фотографии со свадьбы.

Пара выложила несколько фотографий со свадьбы в инстаграм.

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"Лучший день моей жизни", – подписала фотографии Свитолина.

"Мистер и миссис Монфис", – подписал фотографии француз.

Пока доподлинно неизвестно, останется ли Элина со своей девичьей фамилией Свитолина, или возьмет фамилию Монфис.

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