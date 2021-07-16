Свитолина опубликовала первые фотографии со свадьбы

16 июля 2021 , 21:49
Читати новину українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса 16 июля. Пара опубликовала фотографии со свадьбы.

Пара выложила несколько фотографий со свадьбы в инстаграм.

К теме Свитолина вышла замуж за Монфиса: первые фото со свадьбы

"Лучший день моей жизни", – подписала фотографии Свитолина.

"Мистер и миссис Монфис",  –  подписал фотографии француз.

Пока доподлинно неизвестно, останется ли Элина со своей девичьей фамилией Свитолина, или возьмет фамилию Монфис.

Подробнее Свитолина больше не Свитолина: украинка вышла замуж и может сменить фамилию

 

Автор: Ігор Саджениця