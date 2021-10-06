Свитолина и Ястремская в огне: невероятные удары украинок лучшие на US Open – видео
6 октября 2021 , 18:34Читати новину українською
Источник:US Open Tennis Championships
Украинские теннисистки, к сожалению, не дошли до решающих стадий US Open-2021. Однако Элина Свитолина и Даяна Ястремская сумели очаровать своими ударами.
Украинки зажгли на US Open
Организаторы US Open представили подборку десяти лучших обводных ударов турнира. В десятку лучших вошли красивые удары обеих украинок.
Стоящее Свитолина продолжила падение в рейтинге WTA
В рейтинге удар Элины Свитолиной в матче против Ребекки Марино из Канады занял 8 место.
Зато обводящий удар Даяны Ястремской в поединке против Анджелик Кербер занял 6 место.
Топ-10 возглавила Лейла Фернандес, уступившая в финале.
Топ-10 лучших обводящих ударов US OpenЗаметим, что Элина Свитолина лучше из украинок выступила на US Open. Она дошла до 1/4 финала. В то же время Ястремская уступила в 1/64 финала.