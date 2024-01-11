"Мне остался максимум год": топовый экс-тренер сборной Англии находится при смерти из-за рака

Свен-Горан Эриксон рассказал о тяжелой болезни, которую он не может победить. Шведский наставник стал популярным в 00-е благодаря работе в Лацио и сборной Англии.

Знаменитый тренер при смерти

Известный футбольный тренер Свен-Гоан Эриксон попал в страшную беду. 75-летний шведский наставник давно не появлялся на публике.

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Теперь же стало известно, что у Эрикссона обнаружили рак в термальной стадии. Почти год назад Свен-Горан узнал о болезни после того, как потерял сознание во время бега.

Каждый видит, что у меня болезнь, которая не хорошая. И все считают, что это рак. Так и есть. Я должен бороться с ней как можно дольше. Я знаю, что в лучшем случае у меня есть примерно год, в худшем – даже меньше. Или в лучшем случае, я предполагаю, даже подольше. Я не думаю, что мои врачи могут быть уверены. Лучше не думать об этом. Надо обмануть свой мозг. Я мог бы все время ходить и думать об этом, сидеть дома, быть несчастным и думать, что мне не повезло. Легко оказаться в таком положении. Это просто возникло из ничего. И это вас шокирует. Я не чувствую сильной боли. Но мне диагностировали болезнь, которую можно замедлить, но нельзя оперировать,

– заявил Эриксон на шведском радио.

История успеха Эрикссона

Отметим, что тренерская карьера Свена-Горана продолжалась с 1977 года. За это время он успел поработать в 12-ти клубах:

Дегерфорс (Швеция)

Гетеборг (Швеция)

Бенфика (Португалия)

Рома (Италия)

Фиорентина (Италия)

Сампдория (Италия)

Лацио (Италия)

Манчестер Сити (Англия)

Лестер (Англия)

Гуанчжоу (Китай)

Шанхай СИПГ (Китай)

Шэнжэнь (Китай)

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Его самым громким успехом является чемпионство, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА во главе с Лацио. Также Эрикссон четырежды стала победителем Кубка Италии во главе трех разных команд – Рома, Сампдория и Лацио.

Кроме того, Свен-Горан делал шведский Гетеборг победителем Кубка УЕФА. В свою очередь, во главе Бенфики коуч трижды становился чемпионом Португалии, а также выходил в финалы КЕЧ и Кубка УЕФА.

Кроме того, Эрикссон успел потренировать сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин. С первым он ездил на Евро-2004 и чемпионаты мира в 2002 и 2006 годах. Во всех случаях "три льва" останавливались в четвертьфинале.