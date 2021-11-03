Сумасшедший трехочковый бросок с сиреной принес победу Киев-Баскету в Кубке Европы ФИБА: видео

Киев-Баскет одержал третью победу в групповом этапе Кубка Европы ФИБА. Победу над Трефл Сопот на выезде киевлянам принес баззер-биттер Майка Кэффи.

Трефл Сопот – Киев-Баскет 65:66 (22:10, 12:16, 16:23, 15:17)

Киевляне на равных начали поединок, но во второй половине первой четверти провалились, позволив соперникам сделать рывок в 10 очков. А уже во второй четверти гости побеждали с разницей в 16 очков – 32:16. И после этого уже киевляне совершили рывок в восемь очков, немного улучшив ситуацию.

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А вот третью четверть баскетболисты Киев-Баскета провели значительно лучше, и даже по ходу матча сумели выйти вперед на 5 очков. Но на последний перерыв команды ушли при счете 50:49.

В начале четвертой четверти у Киев-Баскета снова случился провал – всего 2 очка за 5 минут при 9 пропущенных очках. И снова пришлось отыгрывать отставание в 8 очков. Но Киев-Баскету это удалось за 30 секунд до конца четвертой четверти. В последней атаке хозяев Янник Франке не попал трехочковый, но мяч оставался у них – в итоге Брендон Янг за две секунды до конца отправил мяч в корзину.

Киев-Баскет имел 1,8 секунды для броска и им удалось вырвать победу. Трехочковый гейм-виннер на счету Майка Кэффи.

Для Киев-Баскета это третья победа в четырех матчах Кубка Европы ФИБА.