Судья отправил в нокдаун футболиста прямо во время матча во Франции: курьезное видео

Курьезный эпизод произошел в матче французской Лиги 1 Реймс – Монако. Судья случайно едва не нанес травму футболисту.

Нокдаун от арбитра на футбольном поле

Случилось все в начале первого тайма. На 12-й минуте матча главный арбитр встречи едва не нанес травму игроку хозяев.

Смотрите также Претендент на премию Пушкаша: игрок в Словении забил великолепным ударом через себя – видео

Судья не заметил за своей спиной игрока Реймса, развернулся и случайно зарядил локтем прямо в лицо полузащитнику Кассаму Морету. Футболист мгновенно упал на газон после сильного удара, держась за лицо – нокдаун для игрока хозяев.

Жереми Пиньяр с довольно нервной улыбкой сразу дал свисток и позвал клубных медиков на футбольное поле. К счастью, после оказания помощи пострадавший вернулся на поле. Морету смог продолжить поединок и отыграл почти весь матч, был заменен на 90+1 минуте.

Судья ударил футболиста на поле: видео

Не так часто можно увидеть такие курьезные моменты с участием арбитров. Этот эпизод стал один из самых интересных в поединке, ведь команды расписали нулевую ничью.