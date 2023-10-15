Этот футболист переплюнет Зинченко и Мудрика: кого в сборной Украины отметил легенда Шахтера

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков в последнее время попал на радары европейских топ-клубов. Многие эксперты прогнозируют юному таланту выдающуюся карьеру.

Такого мнения придерживается бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей. Он считает, что Георгий Судаков обладает всеми качествами, чтобы заиграть на самом высоком уровне.

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Рабочая лошадка для топ-клубов

21-летний полузащитник выполняет на поле огромный объем работы. Так что в будущем игра сборной Украины будет формироваться вокруг Судакова.

Судаков – другая история. Мы не видим от него таких ярких действий, как от Мудрика, но это реально пахарь. Игроки делятся на две категории – играющие на пианино и те, кто его носит. Вот Судаков это тот, кто носит пианино. Георгий – это рабочая лошадка, выполняющая большой объем работы. Судаков сейчас важный игрок и будущее сборной Украины,

– отметил Воробей.

Воробей: Судакова нельзя бросать в топку АПЛ

Легендарный форвард Шахтера уверен, что впоследствии Судаков превзойдет по стоимости Мудрика и Зинченко. Но торопиться с переходом в топ-клуб не стоит.

"Если он не остановится в своем развитии и будет прогрессировать дальше, то это будет топ-игрок. Поверьте, Судаков переплюнет Зинченко и Мудрика: и по стоимости, и по игре в топ-клубах Европы.

К английскому чемпионату он еще не готов. В АПЛ очень сложно сразу адаптироваться и заиграть. Мне кажется, ему подходит Бундеслига и Серия А. Вот Ювентус – это хороший вариант для Судакова. Туринский клуб может быть переходным звеном для Георгия. Если его бросить сразу в топку в Англию, то может получиться "Мудрик №2"", – сказал Воробей.

Ранее мы сообщали, что хавбеком Шахтера интересуется туринский Ювентус. Скаут "Старой Сеньоры" посетил игру "горняков" в ЛЧ, где просматривал украинский талант. Также присматриваются к Георгию английские клубы: Арсенал, МанСити, Челси и Брайтон, тренирующий экстренер Шахтера Роберто Де Дзерби.

Портал Transfermarkt оценивает Судакова в 15 миллионов евро. Однако вряд ли руководство Шахтера отдаст свою главную звезду менее чем за 100 миллионов.

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