Будивельник недостижим: киевский клуб досрочно стал чемпионом Суперлиги
Источник:ФБУ
Лидер элитного дивизиона баскетбольного чемпионата Украины в последнем матче одолел Черкасские Мавпы. Подопечные Дмитрия Забирченко приблизились к очередному чемпионству.
В домашнем матче украинской Суперлиги Будивельник победил Черкасские Мавпы со счетом 91:70. Таким образом киевляне одержали 25 побед и стали недостижимы для конкурентов.
Читайте также Айнарс Багатскис покинул пост главного тренера сборной Украины по баскетболу
Одиннадцатое чемпионство Будивельника
В турнирной таблице команда Забирченко набрала 50 очков. Даже если Будивельник проиграет в оставшихся семи матчах, киевляне наберут 57 пунктов. Столько может набрать только Киев-Баскет, но у Будивельника будет преимущество по личным встречам. Все три дерби этого сезона выиграла именно команда Забирченко.
Топ-5 команд Суперлиги
- 1. Будивельник – 50 очков
- 2. Киев-Баскет – 44
- 3. Днепр – 42
- 4. БИПА – 42
- 5. Политехника-Галичина – 40
Таким образом, Будивельник добавит к своей клубной копилке 11 "золото" Суперлиги. В последний раз киевляне становились чемпионами в сезоне 2016/17.