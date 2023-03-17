Будивельник недостижим: киевский клуб досрочно стал чемпионом Суперлиги

Лидер элитного дивизиона баскетбольного чемпионата Украины в последнем матче одолел Черкасские Мавпы. Подопечные Дмитрия Забирченко приблизились к очередному чемпионству.

В домашнем матче украинской Суперлиги Будивельник победил Черкасские Мавпы со счетом 91:70. Таким образом киевляне одержали 25 побед и стали недостижимы для конкурентов.

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Одиннадцатое чемпионство Будивельника

В турнирной таблице команда Забирченко набрала 50 очков. Даже если Будивельник проиграет в оставшихся семи матчах, киевляне наберут 57 пунктов. Столько может набрать только Киев-Баскет, но у Будивельника будет преимущество по личным встречам. Все три дерби этого сезона выиграла именно команда Забирченко.

Топ-5 команд Суперлиги

1. Будивельник – 50 очков

2. Киев-Баскет – 44

3. Днепр – 42

4. БИПА – 42

5. Политехника-Галичина – 40

Таким образом, Будивельник добавит к своей клубной копилке 11 "золото" Суперлиги. В последний раз киевляне становились чемпионами в сезоне 2016/17.

Это рекордное количество наград в чемпионате Украины. Второе место по количеству титулов чемпиона Суперлиги занимает мариупольский Азовмаш – 7, третье БК Одесса – 4.