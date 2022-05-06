Страченный пленник из "Азовстали" Дан Звоник был чемпионом Украины по карате

Российские оккупанты жестоко убили украинского защитника после бесчеловечных пыток. А фотографии умершего прислали его матери.

Россияне подло убили украинского защитника

20 апреля "народная милиция" оккупированной донецкой области опубликовала видео с украинскими пленными военными. Голос за кадром обещал военнослужащим "сохранение жизни и соблюдение международных законов об обращении с пленными".

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Позже в российских пабликах появилась информация о том, что Звоника "ликвидировали", поскольку он якобы является приверженцем неонацистских идей.

На видео у одного из бойцов видна татуировка. Матери пленника впоследствии прислали фотографию с этим папой, а потом и лицо сына.

По словам женщины, украинские военные взяли в плен 19 или 20 апреля возле центральной проходной "Азовстали". Родные пытались спасти бойца и быстрее его вытащить из плена.

Однако 29 апреля русские военные позвонили матери и сообщили о смерти сына. Они послали ей фото сына. Очевидно, что россияне подло убили его.

Оказалось, что казненный это Дан Звоник. Он был мастером киокушин каратэ и многократным чемпионом Украины.

Киокушин – это стиль каратэ, основанный Масутацу Оямой в 1950-х годах. Киокушинка считается одним из самых жестоких и сложных стилей каратэ.

Дану было 25 лет, он родился в Донецке. В последний раз он выступал в 2014 году на Всеукраинском чемпионате в родном городе.

Тело Дана Звоника передали его бабушке в Донецк, где его и похоронили.

Кроме Дана в плен попали еще четверо солдат армии Украины. Их судьба пока неизвестна.

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