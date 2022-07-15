Пошли мощные игроки, диктовавшие игру в атаке, – Степаненко о кадровых потерях Шахтера

Шахтер приступил к подготовке под руководством Игоря Йовичевича к новому сезону. Один из лидеров команды Тарас Степаненко рассказал о тренировочном процессе.

Степаненко: Молодым будут давать большие шансы

Опорный донецкого клуба признался, что загрустил по футболу, поэтому ему приятно вернуться к работе. Тем более что команда будет готовиться к сезону под руководством нового наставника Игоря Йовичевича. Хорват пришел к "горнякам" со своими новыми идеями, которые попытается реализовать на футбольном поле.

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из-за войны Шахтер потерял всех своих легионеров, отказавшихся возвращаться в расположение команды. Тарас Степаненко тоже отметил этот момент, ведь ежегодно в клубе было немало иностранных игроков.

Мы привыкли, что у нас было много бразильцев, был Соломон из Израиля, а сейчас все украинцы в составе. Молодым будут давать большие шансы, и мы сейчас помогаем им. Важно, чтобы они прогрессировали. Конечно, пошли мощные игроки, бразильцы, диктовавшие игру в атаке, поэтому нельзя сказать, что мы не потеряем,

– заявил Степаненко.

Футболист рассказал, что клуб еще не ставил целей перед командой на следующий сезон. По мнению опорника, даже несмотря на войну, Шахтер должен ставить перед собой самые высокие достижения.

Донецкий клуб уже оформил первый трансфер после перехода Игоря Йовичевича. Однако Шахтер пока не сообщил об этом официально. Колос сообщил об уходе Андрея Тотовицкого в "горняки".