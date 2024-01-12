На газоне соперника ПСЖ нашли стекло: клуб едва не потерял домашний матч

Матч 1/16 финала Кубка Франции, где сойдутся Орлеан и ПСЖ, пройдет на стадионе "Сурс" в Луаре. Однако еще несколько дней назад у хозяев матча были серьезные проблемы с газоном.

В субботу, 20 января, Орлеан примет ПСЖ на домашнем стадионе. Это решение было принято в четверг, 11 января, после двух дней неопределенности, сообщили на официальном сайте Орлеана.

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На стадионе Орлеана обнаружили стекло

Сначала были сомнения по поводу места проведения игры из-за плохого состояния газона, и рассматривалась возможность перенести матч на стадион Парк де Пренс в ПСЖ. С 30 ноября власти запретили Орлеану играть на Сурсе, поскольку на газоне были найдены осколки стекла из-за неполадок при замене газона.

Орлеан решил эту проблему, убрав кусочки стекла из газона, поэтому муниципальный указ о запрете игры на "Сурсе" был упразднен. Таким образом, матч против ПСЖ состоится по плану.

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