Довбык может получить нового наставника: Рома рассматривает экс-тренера Милана на смену Де Росси

Рома неудачно начала новый сезон, набрав три очка в первых четырех турах итальянской Серии А. У руководства "волков" стал вопрос о смене главного тренера команды.

После неудачного старта в Серии А должность главного тренера Ромы оказалась под вопросом. Даниэле де Росси может покинуть римскую команду, если результаты "волков" не изменятся к лучшему, об этом сообщает Calciomercato.

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Стефано Пиоли один из кандидатов на должность главного тренера Ромы

Главным кандидатом на пост главного тренера "джаллоросси" руководство римлян рассматривает бывшего рулевого Милана – Стефано Пиоли. Однако, 58-летний итальянский специалист до сих пор имеет контракт с "россонери".

Поэтому для того, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве с Ромой, ему нужно будет расторгнуть контракт с Миланом. Срок которого истекает летом 2025 года.

Интересно. В сезоне 2021/2022 Стефано Пиоли вместе с Миланом добыл первый трофей для "россонери" за долгое время. Тогда "красно-черные" выиграли чемпионат Италии.

Ранее сообщали, что услугами итальянского специалиста интересуется Аль-Наср, в котором играет Криштиану Роналду. По информации условия продолжаются на продвинутой стадии.

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У действующего главного тренера "волков" Даниэля де Росси есть три матча, чтобы исправить ситуацию. Напомним, что римляне в первых четырех тура сыграли трижды в ничью и однажды уступили.