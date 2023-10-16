Золотой дубль за океаном: украинская теннисистка победила сразу в двух разрядах турнира

В США в Ранчо-Санта-Фе завершился турнир серии ITF W60. 23-летняя Юлия Стародубцева точно запомнит эти соревнования надолго.

Уроженка Каховки завоевала сразу два титула в Калифорнии за неделю. Она триумфовала в одиночном и парном разрядах и ворвалась в топ-200 мирового рейтинга, пишет 24 Канал.

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Рекордный прорыв Стародубцевой

Юлия Стародубцева проводит самый успешный сезон в своей карьере. До старта турнира в Ранчо-Санта-Фе украинка имела на своем счету 5 титулов (3 в одиночном и 2 в парном разряде), и все они были добыты в 2023 году.

На крайнем соревновании она смогла выиграть сразу 2 трофея и довела общее количество до 7. Юлия в каждом из разрядов на протяжении всего турнира отдала только по одному сету.

В одиночном навязать ей борьбу смогла только бывшая 58-я ракетка мира Луиза Чирико, там украинка сделала камбек, уступив в первом сете.

В парном же разряде наша спортсменка вместе с американкой Макэнной Джонс дошла до финала, побеждая только 2:0. И только в матче за титул второй сет смогли взять соперницы, но решающий тай-брейк был за украино-американским тандемом.

Отметим, что триумф в парном разряде стал для украинки вторым подряд. Она уже имеет серию из 8 побед. Перед турниром в Ранчо-Санта-Фе Юлия Стародубцева также стала чемпионкой соревнований в Рэндисвилле.

. Таким образом, после сверхуспешной недели Юлия Стародубцева обновила свой личный рекорд в мировом рейтинге и теперь занимает 175-е место.