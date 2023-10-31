Переход на новый уровень: украинка с эффектным камбэком одержала дебютную победу на турнире WTA

В понедельник, 30 октября, Юлия Стародубцева провела свой первый матч на турнире серии WTA 125 в Мидленде. Соперницей девятой ракетки Украины стала Софи Чанг.

Софи Чанг (США) – Юлия Стародубцева (Украина) 1:2 (6:3, 1:6, 0:6)

Теннисистки во второй раз встречались между собой. Первый очный матч соперницы провели в апреле 2023 года и тогда победу также одержала украинская спортсменка, пишет 24 Канал.

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Для Юлии Стародубцевой поединок стал первым на уровне основной сетки турнира серии WTA. В сентябре она дебютировала в квалификации, но потерпела поражение в первом матче, кроме этого имела опыт только на соревнованиях ITF.

Первый сет украинка начала уверенно и сразу сделала брейк, а при счете 2:0 в свою пользу имела брейк-поинт на подаче соперницы. Тем не менее, американка смогла ее защитить и перехватила инициативу, победив в итоге со счетом 6:3.

Во второй партии украинка имела проблемы на старте, когда позволила сопернице получить брейк-поинт. Но Стародубцева не отдала свою подачу и затем продемонстрировала полную доминацию, отдав Чанг лишь один гейм в двух сетах, ни разу не позволив сопернице даже дойти до счета ровно. Как результат – 6:1, 6:0 и уверенный выход во второй круг турнира.

Таким образом, украинка одержала дебютную победу на уровне WTA. В памятном для себя матче она не совершила ни одного эйса при 4 двойных ошибках, реализовала 6 из 9 брейк-поинтов и выиграла 9 из 11 геймов на своей подаче. Поединок длился 1 час 45 минут.

. Следующий матч Юлия Стародубцева сыграет с победительницей пары Тейлор Таунсенд – Ралука Георгиана Сербан.