Это ему не Динамо: Сидорчук помог новому клубу прервать ужасную серию из поражений

Вестерло провело выездной матч 8-го тура чемпионата Бельгии. Клуб Сергея Сидорчука гостил на поле Стандарта.

Сергей Сидорчук вышел в стартовом составе Вестерло и провел на поле весь поединок. Украинский опорник разрешил своей новой команде прервать серию из поражений, которая длится уже 7 матчей, пишет 24 Канал.

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Первый балл за несколько матчей

Команды расписали нулевую мировую и поделили очки в 8 туре.

Для Сидорчука это был уже второй матч в футболке бельгийского клуба, очень неудачно начавший новый сезон.

Напомним, Сергей перешел в Бельгию 5 сентября 2023 года после многолетнего капитанства в киевском Динамо. Полузащитник заключил контракт с новым клубом до конца июня 2026 года.

Его новый клуб за 8 встреч набрал всего 2 балла и идет на предпоследнем 15 месте. Хуже дела только у последнего Кортрейка, у которого тоже 2 пункта.

У Стандарта дела тоже не значительно лучше. Соперник команды украинца с 7 баллами идет вблизи зоны вылета – 12-я позиция.

Свой следующий матч Вестерло проведет уже 1 октября и снова на выезде. В соперниках будет Генк, бывший клуб нашего Руслана Малиновского.