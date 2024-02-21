Третий бой за три месяца: известно, когда непобежденный украинский супертяжеловес вернется в ринг

Цотне Рогава 23 марта проведет третий бой в 2024 году. Соперник украинца пока неизвестен.

Стало известно, когда украинский проспект супертяжелого веса Цотне Рогава проведет следующий бой. 30-летний боксер вернется на ринг уже в марте.

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23 марта Цотне Рогава станет участником вечера бокса в США. Соперник украинца пока неизвестен.

Для Рогавы это будет третий поединок в США в 2024 году. 15 февраля Цотне Рогава одержал досрочную победу над американцем Джоном Шипманом, а 4 января нокаутировал американца Данте Уильямса.

Важно. Для Цотне Рогавы победа над Джоном Шипманом стала пятой подряд досрочной на профессиональном ринге.