В США отменили все матчи в женском футболе: один из тренеров 10 лет насиловал футболисток
Источник:The Athletic
Национальная женская футбольная лига (NWSL) отменила предстоящие матчи на фоне скандала с обвинениями в адрес тренера Пола Райли в сексуальных домогательствах.
Тренер насиловал более 10 лет
В интервью две девушки, игравшие под руководством Райли, утверждали, что он заставлял их целоваться друг с другом, а также признались, что тренер принуждал их к сексу с ним.
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"У меня никогда не было секса с этими игроками и не было сексуальных домогательств по отношению к ним", – заявил Райли.
На фоне скандала Норт Каролина Кураж уволила Райли 30 сентября, а его тренерская лицензия была приостановлена Федерацией футбола США.
Позже появилось сообщение об открытии анонимной горячей линии, на которую игроки, команда и персонал лиги смогут отправлять сообщения о проблемах.На этой неделе несколько звезд NWSL раскритиковали лигу за неспособность защитить игроков. NWSL – профессиональная футбольная лига, управляемая Федерацией футбола США, высший уровень системы женских футбольных лиг.