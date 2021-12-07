США официально объявили дипломатический бойкот Олимпиады-2022, Китай пообещал резкий ответ

Руководство США официально объявило дипломатический бойкот зимним Олимпийским Играм 2022 года в Пекине. Официальный Китай пообещал предоставить адекватный ответ.

Причины для бойкота

США решили прибегнуть к дипломатическому бойкоту Олимпиады-2022 в Пекине из-за нарушений прав человека в Китае. В первую очередь из-за положения уйгуров в Китае. США еще в январе 2021 года признали преследование уйгуров в Синцзяне геноцидом. Также среди причин – подавление демократических движений в Гонконге, совершение военной агрессии против Тайваня.

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При этом дипломатический бойкот не означает, что США не отправят туда спортсменов. Им пообещали оказать всю необходимую поддержку. Поэтому они отправятся, как это было запланировано. Дипломатический бойкот означает, что ни один из представителей американского правительства, включая президента США Джо Байдена, не поедет на Олимпиаду.

Резкая реакция Китая

Реакция официальных представителей Китая на решение США была прогнозированно агрессивна. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Соединенные Штаты пытаются вмешаться в Игры в Пекине "по идеологическим предубеждениям и на основе лжи и слухов". Он пообещал, что Китай ответит "решительными контрмерами".

"США заплатят цену за свою практику", – заявил он.

Чжао Лицзянь призвал США прекратить политизацию спорта, "иначе это подорвет диалог и сотрудничество между двумя странами в ряде важных сфер и международных вопросов".

В то же время, посольство КНР в Вашингтоне отреагировало несколько сдержаннее.

Никаких приглашений американским политикам не было направлено, поэтому этот дипломатический бойкот просто возник из ниоткуда. Такой претенциозный акт является только политической манипуляцией и серьезным искажением духа Олимпийской хартии. На самом деле, никого не волнует, приедут эти люди или нет, и это никак не повлияет на успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

– заявил представитель посольства Лю Пеньюнь.

Международный олимпийский комитет вне политики

МОК традиционно подчеркнул, что является внеполитической организацией. Следовательно, не будет вмешиваться в дела США и Китая.

"Присутствие официальных лиц и дипломатов является чисто политическим решением каждого правительства. МОК полностью признает это право, являясь политически нейтральным. В то же время их заявление показывает, что Олимпиада и участие в ней спортсменов остаются вне политики, и мы приветствуем это", – говорится в заявлении МОК.

Кто еще поддержал бойкот

С момента, когда США официально объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиаде-2022, пока к нему никто не присоединился. В Японии заявили, что самостоятельно будут принимать это решение в подходящее время, "с точки зрения национальных интересов, учитывая значение Олимпийских игр и значение японской дипломатии".

Новая Зеландия не будет отправлять свою дипломату на Олимпиаду-2022. Но это не связано с бойкотом, а с карантинными ограничениями.

В Южной Корее отказались комментировать этот вопрос, заявив, что они не получали ни одного запроса от США.

Австралия еще тоже не определилась, отправлять ли делегацию.