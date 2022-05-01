В США форвард забил сумасшедший мяч из центра поля: видео гола

Невероятной красоты гол был забит в матче МЛС между Динамо Хьюстон и Остином. Мяч залетел в ворота соперника ровно из центрального круга.

"Вишенка на торте", а не гол

Уже на пятой минуте встречи Себастьян Феррейра заставил всех схватиться за голову от бешенства. Нападающий хозяев отметился настоящим шедевром на глазах родных болельщиков, сообщает 24 канал.

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Футболист увидел, что голкипер соперника вышел далеко из линии ворот, сместился поближе к центральному коли и зарядил пушку. Мяч из центра поля залетел в ворота Остина.

Видео невероятного гола

Для Феррейры этот гол стал третьим в восьми сыгранных поединках в нынешнем сезоне.

Вратарь пытался достать мяч. Зато еще и заработал травму, когда не очень приятно приземлился на газон.

Однако такой красавчик-гол не помог Динамо Хьюстон праздновать домашнюю победу. Остин забил по одному голу в двух таймах и вырвал победу со счетом 1:2.

Динамо Хьюстон после девяти матчей заработал 12 очков. Остин после победы с 20 пунктами продолжает лидировать в лиге МЛС.